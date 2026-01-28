Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
6
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Барыс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.86
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Баффало
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Далин набрал 3+2 в матче с «Торонто», сделав 1-й хет-трик в НХЛ. У защитника «Баффало» 402 очка в 557 играх в регулярках за карьеру

Защитник «Баффало» Расмус Далин набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (7:4) и был признан первой звездой.

Хет-трик стал для 25-летнего шведа первым в лиге. Он стал 7-м защитником в истории «Сэйбрс», забросившим 3 шайбы за игру, и первым с 2015 года (тогда это удалось Расмусу Ристолайнену).

Кроме того, Далин стал первым защитником в истории клуба с двумя играми с 5 очками (первая — 2+3 в матче с «Миннесотой» в январе 2023 года).

В текущем сезоне у Расмуса 42 (11+31) очка в 47 играх при полезности «минус 7».

Сегодня он достиг юбилейной отметки — 400 баллов в регулярках лиги. В целом у первого номера драфта-2018 стало 402 (94+308) балла в 557 играх.

Невеста Далина потеряла ребенка, она перенесла пересадку сердца летом: «Если бы не мои переживания за тебя, возможно, мы не обратились бы за помощью. Это одна из причин, почему я жива. Мы любим тебя».