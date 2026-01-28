Далин набрал 3+2 в матче с «Торонто», сделав 1-й хет-трик в НХЛ. У защитника «Баффало» 402 очка в 557 играх в регулярках за карьеру

Хет-трик стал для 25-летнего шведа первым в лиге. Он стал 7-м защитником в истории «Сэйбрс», забросившим 3 шайбы за игру, и первым с 2015 года (тогда это удалось Расмусу Ристолайнену).
Кроме того, Далин стал первым защитником в истории клуба с двумя играми с 5 очками (первая — 2+3 в матче с «Миннесотой» в январе 2023 года).
В текущем сезоне у Расмуса 42 (11+31) очка в 47 играх при полезности «минус 7».
Сегодня он достиг юбилейной отметки — 400 баллов в регулярках лиги. В целом у первого номера драфта-2018 стало 402 (94+308) балла в 557 играх.
Невеста Далина потеряла ребенка, она перенесла пересадку сердца летом: «Если бы не мои переживания за тебя, возможно, мы не обратились бы за помощью. Это одна из причин, почему я жива. Мы любим тебя».