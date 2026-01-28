Капризов прервал серию из 5 игр подряд с 2+ очками. Он принес «Миннесоте» победу над «Чикаго» в серии буллитов

28-летний россиянин прервал результативную серию из 5 матчей, в каждом из которых набирал не менее 2 баллов за результативность.
В текущем сезоне у него 64 (28+36) очка в 54 играх при полезности «+7».
Сегодня Кирилл (21:58, «минус 1») 1 раз бросил в створ, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.
