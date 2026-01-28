Овечкин забил 919-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 996-й, до рекорда Гретцки — 20 шайб

40-летний форвард отличился в большинстве в третьем периоде. Это его 919-й гол в регулярках лиги (обновляет рекорд).
С учетом плей-офф это 996-й гол Овечкина в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).
В текущем сезоне на счету россиянина 45 (22+23) очка в 54 играх.
