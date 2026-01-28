Овечкин против «Сиэтла»: 22-й гол в сезоне, 4 броска и 1 хит за 19:10. У него 45 очков в 54 играх

На счету 40-летнего россиянина стало 45 (22+23) очков в 54 играх в текущем сезоне при полезности «+2».
Сегодня Овечкин (19:10 — второе время среди форвардов «Кэпиталс», нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ и применил 1 силовой прием.
Овечкин забил 919-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 996-й, до рекорда Гретцки — 20 шайб.
