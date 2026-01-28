Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в основное время в регулярках НХЛ — 892

40-летний форвард отличился в большинстве в третьем периоде. Это его 919-й гол в регулярках лиги (обновляет рекорд).
При этом сегодня Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярках лиги в основное время — у обоих стало по 892.
На счету Александра 27 голов в овертаймах (рекорд лиги), у Гретцки их только 2.
