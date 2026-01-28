Роднина назвала Овечкина среди лучших спортсменов России за 25 лет: «Его рекорд — то, что складывалось десятилетиями»

Капитан «Вашингтона» является обладателем Кубка Стэнли (2018) и трехкратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2012, 2014). Также в 2025-м он побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
"Лучший российский спортсмен последних 25 лет? Если говорить о результате, то у Овечкина он как раз складывался начиная с 2005 года. За 20 лет он многое показал.
Когда говорят про его рекорд, то нужно понимать, что рекорды могут быть очень разными: пробежал и показал какие-то метры и секунды. Не говорю, что это легко, ведь это все равно колоссальная работа. А рекорд Овечкина это то, что складывалось десятилетиями.
Но у нас было много интересных спортсменов. Сколько у нас за эти 25 лет прошло олимпийских циклов, поэтому очень сложно выделять кого-то. Но я еще и не сижу в интернете, отлавливая все новости, связанные со спортом", — сказала Роднина.