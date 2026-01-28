Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Барыс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.55
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.30
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Баффало
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Юта
4
П1
X
П2

Овечкине о шайбе с «Сиэтлом» (1:5): «Это был важный гол. “Вашингтон” получил импульс, но не воспользовался им. Нужно продолжать играть, каким бы ни был счет»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение команды от «Сиэтла» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

40-летний российский нападающий забросил шайбу в начале третьего периода, сделав счет 1:3.

"Думаю, все понимают, что каким бы ни был счет, мы должны продолжать играть. Это был важный гол, мы получили импульс, но не воспользовались им.

Когда шайба у нас, нужно принимать умные решения. Когда мы смотрим видео на разборе, то точно знаем, что должны делать в той или иной ситуации, но иногда этого недостаточно. Порой нужны удачные для нас отскоки шайбы.

Я не думаю, что команда действует разрозненно. В первом периоде у нас хватало моментов: выход «два в один», Чикран не попал по пустым воротам. Если бы мы забили хотя бы раз, игра могла бы сложиться по-другому.

Мы просто должны продолжать бороться", — сказал Овечкин.

Овечкин забивал в 700 матчах регулярок НХЛ — рекорд лиги. У Гретцки 638 таких игр, Кросби идет вторым среди действующих игроков — 527.

