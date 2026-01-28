Овечкине о шайбе с «Сиэтлом» (1:5): «Это был важный гол. “Вашингтон” получил импульс, но не воспользовался им. Нужно продолжать играть, каким бы ни был счет»

40-летний российский нападающий забросил шайбу в начале третьего периода, сделав счет 1:3.
"Думаю, все понимают, что каким бы ни был счет, мы должны продолжать играть. Это был важный гол, мы получили импульс, но не воспользовались им.
Когда шайба у нас, нужно принимать умные решения. Когда мы смотрим видео на разборе, то точно знаем, что должны делать в той или иной ситуации, но иногда этого недостаточно. Порой нужны удачные для нас отскоки шайбы.
Я не думаю, что команда действует разрозненно. В первом периоде у нас хватало моментов: выход «два в один», Чикран не попал по пустым воротам. Если бы мы забили хотя бы раз, игра могла бы сложиться по-другому.
Мы просто должны продолжать бороться", — сказал Овечкин.
Овечкин забивал в 700 матчах регулярок НХЛ — рекорд лиги. У Гретцки 638 таких игр, Кросби идет вторым среди действующих игроков — 527.