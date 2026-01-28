Ричмонд
Крикунов про 996 шайб Овечкина в НХЛ: «Ждем эти 4 гола — игра “Вашингтона” нас не интересует. Догнать Гретцки в этом сезоне будет сложно»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что россиян не слишком интересует «Вашингтон» в отрыве от достижений Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

40-летний форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (1:5). На его счету стало 996 голов в НХЛ с учетом плей-офф. По этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки (1016).

«Кэпиталс» набрали 57 очков за 54 игры в этом сезоне и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции.

«Нас-то особенно не интересует, как играет “Вашингтон”. Мы-то ждем, что он забьет эти четыре гола, и я думаю, что он это сделает. Да ему и самому это интересно, плюс опять вся страна болеет за это.

Догнать же Гретцки будет сложно в этом сезоне, если только он на год останется. Годы берут свое, ему кроме этих рекордов еще играть надо, приносить пользу команде", — сказал Крикунов.

Овечкин о шайбе с «Сиэтлом»: «Это был важный гол. “Вашингтон” получил импульс, но не воспользовался им. Нужно продолжать играть, каким бы ни был счет».

