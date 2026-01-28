Соловьев о Малкине: «Он как отец мне и Чинахову — старается всему научить. Хорошо, что в “Питтсбурге” есть русские — это сильно мне помогает»

25-летний белорус перешел из «Колорадо» в результате обмена и еще не дебютировал за новый клуб.
"Все идеально. Он как отец мне и Чинахову [смеется]. Старается всему нас научить.
Хорошо, что в команде есть русские. Здорово, когда группа парней говорит с тобой на одном языке. Вы можете вместе повеселиться — это сильно мне помогает", — сказал Соловьев.
Малкин упал на скамейке «Питтсбурга» в концовке матча с «Ванкувером» после похлопывания по плечу. Мьюз сказал, что с Евгением все в порядке.
