Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.68
П2
4.88
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.30
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
29.01
Коламбус
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
29.01
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.17
X
4.40
П2
1.99
Хоккей. КХЛ
не начался
Барыс
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Баффало
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Юта
4
П1
X
П2

Соловьев о Малкине: «Он как отец мне и Чинахову — старается всему научить. Хорошо, что в “Питтсбурге” есть русские — это сильно мне помогает»

Защитник «Питтсбурга» Илья Соловьев рассказал, как Евгений Малкин помогает ему адаптироваться в команде.

Источник: Спортс"

25-летний белорус перешел из «Колорадо» в результате обмена и еще не дебютировал за новый клуб.

"Все идеально. Он как отец мне и Чинахову [смеется]. Старается всему нас научить.

Хорошо, что в команде есть русские. Здорово, когда группа парней говорит с тобой на одном языке. Вы можете вместе повеселиться — это сильно мне помогает", — сказал Соловьев.

Малкин упал на скамейке «Питтсбурга» в концовке матча с «Ванкувером» после похлопывания по плечу. Мьюз сказал, что с Евгением все в порядке.

