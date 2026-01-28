Ричмонд
Динамо М
1
:
ЦСКА
2
Все коэффициенты
П1
22.00
X
7.58
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
4
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
83.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
1
:
Северсталь
1
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.66
П2
2.72
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
1
:
Салават Юлаев
3
Все коэффициенты
П1
23.00
X
6.60
П2
1.19
Хоккей. НХЛ
29.01
Коламбус
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
29.01
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.40
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

Вячеслав Фетисов: «Надеюсь, Овечкин побьет абсолютный рекорд Гретцки в этом году. Саше поможет олимпийский брейк. Нас туда не пустили, но это иронично может сыграть в его пользу»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

Российский нападающий «Вашингтона» забросил 996 шайб. На счету Гретцки 1016 голов.

"Надеюсь, Овечкин в этом году побьет абсолютный рекорд Гретцки. Это будет нереально сложно, но, думаю, Саше поможет олимпийский брейк. Нас туда не пустили, но это иронично может сыграть в его пользу. Саша успеет отдохнуть и одновременно подготовиться к финальной стадии сезона. Овечкин может постараться забить достаточно, чтобы обойти Гретцки.

Можно ли уже сейчас считать Овечкина более великим, чем Гретцки? Они разноплановые игроки, и сравнивать их не совсем корректно. Но по статистике Саша — номер один. Но и у Гретцки достаточно достижений, которые требуют уважения", — сказал Фетисов.

Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
