Владимир Крикунов: «Овечкин — величайший хоккеист всех времен, он давно это доказал. Он будет лучшим в истории, даже если не побьет рекорд по голам с учетом плей-офф»

Российский нападающий «Вашингтона» забросил 996 шайб. На счету Гретцки 1016 голов.
"Овечкин — величайший хоккеист всех времен, он уже давно это доказал. Он будет лучшим в истории хоккея, даже если не побьет рекорд по сумме голов в регулярном чемпионате и плей-офф.
Сможет ли он обогнать Гретцки и забить 1017 шайб? В этом году — не получится. Саша уже достаточно рекордов установил, и новые даются ему уже тяжело. Думаю, что по этому показателю он не сможет обогнать Уэйна. В ближайшее время рекорд по заброшенным шайбам в регулярке и плей-офф останется непобитым", — сказал Крикунов.
