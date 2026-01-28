Ричмонд
Хоккей. НХЛ
29.01
Коламбус
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
29.01
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

Владимир Крикунов: «Овечкин — величайший хоккеист всех времен, он давно это доказал. Он будет лучшим в истории, даже если не побьет рекорд по голам с учетом плей-офф»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

Российский нападающий «Вашингтона» забросил 996 шайб. На счету Гретцки 1016 голов.

"Овечкин — величайший хоккеист всех времен, он уже давно это доказал. Он будет лучшим в истории хоккея, даже если не побьет рекорд по сумме голов в регулярном чемпионате и плей-офф.

Сможет ли он обогнать Гретцки и забить 1017 шайб? В этом году — не получится. Саша уже достаточно рекордов установил, и новые даются ему уже тяжело. Думаю, что по этому показателю он не сможет обогнать Уэйна. В ближайшее время рекорд по заброшенным шайбам в регулярке и плей-офф останется непобитым", — сказал Крикунов.

