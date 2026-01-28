Роднина надеется, что Овечкин побьет рекорд НХЛ по голам с учетом плей-офф в этом сезоне: «Думаю, он сам перед собой ставит такие задачи»

Российский нападающий «Вашингтона» забросил 996 шайб. На счету Гретцки 1016 голов.
— Сможет ли Александр справиться и с этим рекордом в нынешнем сезоне?
— Будем надеяться, что да. Я в курсе всех его рекордов.
Насколько я понимаю, у него последний год контракта с клубом. Думаю, что он сам перед собой ставит такие задачи, — сказала Роднина.
Роднина назвала Овечкина среди лучших спортсменов России за 25 лет: «Его рекорд — то, что складывалось десятилетиями».
