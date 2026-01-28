Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
29.01
Коламбус
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
29.01
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

Роднина надеется, что Овечкин побьет рекорд НХЛ по голам с учетом плей-офф в этом сезоне: «Думаю, он сам перед собой ставит такие задачи»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Российский нападающий «Вашингтона» забросил 996 шайб. На счету Гретцки 1016 голов.

— Сможет ли Александр справиться и с этим рекордом в нынешнем сезоне?

— Будем надеяться, что да. Я в курсе всех его рекордов.

Насколько я понимаю, у него последний год контракта с клубом. Думаю, что он сам перед собой ставит такие задачи, — сказала Роднина.

Роднина назвала Овечкина среди лучших спортсменов России за 25 лет: «Его рекорд — то, что складывалось десятилетиями».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
