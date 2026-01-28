Вячеслав Фетисов: «Не знаю, с чем связаны неудачи “Вашингтона”. Чтобы судить о происходящем, надо быть внутри команды. Надеюсь, что перерыв на Олимпиаду поможет собрать команду»

«Кэпиталс» выиграли лишь один из семи последних матчей и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 57 очков.
«У “Вашингтона” сейчас на самом деле тяжелая ситуация. Мы все следим за шайбами, забитыми Сашей Овечкиным, а команда в целом не очень-то хорошо играет.
В НХЛ есть много клубов, которые хотят попасть в плей-офф, и все в турнирной таблице находятся очень близко друг к другу. «Вашингтону» будет непросто это сделать, но я надеюсь, что перерыв на Олимпийские игры поможет собрать команду.
Чтобы судить о том, что там происходит, надо быть внутри команды и постоянно следить за ней. Саша хорошо понимает свою миссию лидера, но я не знаю, с чем связаны неудачи «Вашингтона», — сказал Фетисов.