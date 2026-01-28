Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.96
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.30
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

Вячеслав Фетисов: «Не знаю, с чем связаны неудачи “Вашингтона”. Чтобы судить о происходящем, надо быть внутри команды. Надеюсь, что перерыв на Олимпиаду поможет собрать команду»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов Вячеслав Фетисов высказался о неудачных результатах «Вашингтона».

«Кэпиталс» выиграли лишь один из семи последних матчей и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 57 очков.

«У “Вашингтона” сейчас на самом деле тяжелая ситуация. Мы все следим за шайбами, забитыми Сашей Овечкиным, а команда в целом не очень-то хорошо играет.

В НХЛ есть много клубов, которые хотят попасть в плей-офф, и все в турнирной таблице находятся очень близко друг к другу. «Вашингтону» будет непросто это сделать, но я надеюсь, что перерыв на Олимпийские игры поможет собрать команду.

Чтобы судить о том, что там происходит, надо быть внутри команды и постоянно следить за ней. Саша хорошо понимает свою миссию лидера, но я не знаю, с чем связаны неудачи «Вашингтона», — сказал Фетисов.