Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.96
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.30
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

Десятков о 2:6: «В играх со “Спартаком” у “Лады” постоянно появляется какой‑то персонаж в команде, который обязательно привозит шайбы, дарит их сопернику»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от «Спартака» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (2:6).

Источник: Спортс"

«Мы получили много удалений. Эти удаления были безобразными — в чужой зоне, выброс шайбы или за нарушение численного состава при игре “4 на 5”. Соперник нас за это благополучно наказал.

Потом мы предприняли огромные усилия, чтобы поправить свое положение, бились практически до конца. Последние два гола — это следствие усталости, когда пришлось играть чуть ли не в два звена. Но мы боролись до конца и третью шайбу забили — пусть и высоко поднятой клюшкой. Но нельзя так много удаляться, давать сопернику такие шансы.

И у нас почему‑то в играх со «Спартаком» постоянно появляется какой‑то персонаж в команде, который обязательно привозит шайбы. Причем дарит их сопернику. Мы и в первой игре здесь пострадали, привезли две шайбы себе на пятак и отдали их спартаковцам. Сегодня — то же самое, мы три шайбы привезли своими действиями. И почему‑то это происходит со «Спартаком». В других матчах такого нет. Для меня это загадка", — сказал Десятков.