Десятков о 2:6: «В играх со “Спартаком” у “Лады” постоянно появляется какой‑то персонаж в команде, который обязательно привозит шайбы, дарит их сопернику»

И у нас почему‑то в играх со «Спартаком» постоянно появляется какой‑то персонаж в команде, который обязательно привозит шайбы. Причем дарит их сопернику. Мы и в первой игре здесь пострадали, привезли две шайбы себе на пятак и отдали их спартаковцам. Сегодня — то же самое, мы три шайбы привезли своими действиями. И почему‑то это происходит со «Спартаком». В других матчах такого нет. Для меня это загадка", — сказал Десятков.