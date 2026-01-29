Ричмонд
«Монреаль» уволил тренера вратарей Рэймонда. «Канадиенс» пропустили 177 голов в сезоне — хуже показатели только у 4 клубов НХЛ

«Монреаль» отправил в отставку тренера вратарей Эрика Рэймонда.

Источник: Спортс"

Об этом решении сообщил президент клуба по хоккейным операциям Джефф Гортон. Рэймонд занимал этот пост с сезона-2021/22, его сменит работавший в «Лаваль Рокет» Марко Марчиано.

"Это печальная часть нашего дела. Эрик сделал для нас много хорошего. Мы добились определенных успехов с вратарями под руководством Эрика. Так что это решение принял не один человек. Это просто организационное решение, которое мы приняли, чтобы обрести новый голос и двигаться вперед.

Марко уже имеет опыт работы с нашими вратарями и добился определенных успехов, поэтому мы почувствовали, что на данный момент это правильный шаг", — сказал Гортон.

В текущем сезоне НХЛ «Монреаль» пропустил 177 шайб. Больше голов в лиге пропустили только 4 команды — «Торонто», «Сент-Луис» (по 183), «Анахайм» (188) и «Ванкувер» (196).