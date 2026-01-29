Ричмонд
Исаков о поражении от «Северстали»: «Очень мобильный матч. Было много мелких ошибок от обеих команд, но соперник реализовал на одну больше»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги игры с «Северсталью» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (2:3 ОТ).

Источник: Спортс"

— Очень мобильный матч. Команды показали достаточно высокие скорости. Было много мелких ошибок от обеих команд, но «Северсталь» реализовала на одну больше.

— Какая задача была на этот матч: сыграть построже в обороне или увереннее в атаке?

— Сыграть в свою игру. Многие вещи в Череповце в начале года не получились. Я ребятам проговорил вещи по игре, думаю, многое получилось.

— Изменения по составу были под «Северсталь» или после «Сибири»?

— Думаю, больше после «Сибири».

— Есть ли желание потасовать первые две тройки? Такое ощущение, что ребята подустали.

— Пока что нет такого желания.

— Что скажете по игре Пугачева, вы одобряете его некую сверхэмоциональность?

— Конечно, мы ни в коем случае не одобряем удаления. Подкупает его заряженность.

— Впереди сложный выезд. Эпидемиологическая ситуация с фарм‑клубом повлияет на ротацию?

— У нас там три матча. Она длинная, но не такая, которая может быть. У нас много игроков. Была хорошая работа проведена в дедлайн.

— Когда появится Кручинин, и не болит ли голова по его месту в составе?

— Голова по этому поводу не болит. Сейчас его задача — поймать фокус на льду.

— Вратарский дуэт на выезд — Костин и Дагестанский?

— Да, возможно, третий вратарь будет, — сказал Исаков.