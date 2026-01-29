Исаков о поражении от «Северстали»: «Очень мобильный матч. Было много мелких ошибок от обеих команд, но соперник реализовал на одну больше»

— Очень мобильный матч. Команды показали достаточно высокие скорости. Было много мелких ошибок от обеих команд, но «Северсталь» реализовала на одну больше.
— Какая задача была на этот матч: сыграть построже в обороне или увереннее в атаке?
— Сыграть в свою игру. Многие вещи в Череповце в начале года не получились. Я ребятам проговорил вещи по игре, думаю, многое получилось.
— Изменения по составу были под «Северсталь» или после «Сибири»?
— Думаю, больше после «Сибири».
— Есть ли желание потасовать первые две тройки? Такое ощущение, что ребята подустали.
— Пока что нет такого желания.
— Что скажете по игре Пугачева, вы одобряете его некую сверхэмоциональность?
— Конечно, мы ни в коем случае не одобряем удаления. Подкупает его заряженность.
— Впереди сложный выезд. Эпидемиологическая ситуация с фарм‑клубом повлияет на ротацию?
— У нас там три матча. Она длинная, но не такая, которая может быть. У нас много игроков. Была хорошая работа проведена в дедлайн.
— Когда появится Кручинин, и не болит ли голова по его месту в составе?
— Голова по этому поводу не болит. Сейчас его задача — поймать фокус на льду.
— Вратарский дуэт на выезд — Костин и Дагестанский?
— Да, возможно, третий вратарь будет, — сказал Исаков.