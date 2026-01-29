Кадри сообщил «Калгари» о готовности к обмену. Форвард набрал 35 очков в 52 матчах сезона

Действующий контракт 35-летнего нападающего с зарплатой 7 миллионов долларов рассчитан до завершения сезона-2028/29.
В этом сезоне Кадри набрал 35 (9+26) очков при полезности «минус 23» в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий Назем Кадри и его представители проинформировали «Калгари» о готовности к обмену.
