Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Айлендерс
0
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.61
П2
5.12
Хоккей. НХЛ
1-й период
Оттава
0
:
Колорадо
0
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.44
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
1-й период
Коламбус
0
:
Филадельфия
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.44
П2
2.51
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.28
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.38
X
4.56
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

Кадри сообщил «Калгари» о готовности к обмену. Форвард набрал 35 очков в 52 матчах сезона

Нападающий Назем Кадри и его представители проинформировали «Калгари» о готовности к обмену.

Источник: Спортс"

Действующий контракт 35-летнего нападающего с зарплатой 7 миллионов долларов рассчитан до завершения сезона-2028/29.

В этом сезоне Кадри набрал 35 (9+26) очков при полезности «минус 23» в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.