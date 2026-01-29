Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Айлендерс
0
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.68
П2
19.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Оттава
0
:
Колорадо
0
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.90
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
2-й период
Коламбус
2
:
Филадельфия
1
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.20
П2
7.90
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.28
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.38
X
4.56
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.39
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

Плющев о конфликте Ларионова с Локтионовым: «Не понимаю этих вещей, ты не педагогикой занимайся. Отказались от многих игроков, которые могли помочь СКА»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о недопонимания между Игорем Ларионовым и Андреем Локтионовым, после чего форвард был обменян в «Сибирь» из СКА.

Источник: Спортс"

— СКА и «Сибирь» поменяли Локтионова на Скота Уилсона, который там зачах. Но интереснее, что Андрей Локтионов вдруг стал не нужен Ларионову. Есть ли вообще победители в этом обмене?

— Я вообще не понимаю всех этих вещей. Если тренер добивается игрока, тщательно ведет и направляет менеджеров на разговоры с другим клубом.

Он же с ним работал раньше, он знает его морально-волевые качества, он знает его человеческие качества. А игрок был на виду, не просто там лавочку шлифовал, он был одним из лидеров «Спартака». И потом вдруг у них происходит «нужен — не нужен».

Я думаю, что эта позиция главного тренера а-ля «у нас нет первых звеньев, у нас нет капитанов, у нас все капитаны, все первые, все вторые». Это неправильно. Не бывает в природе вообще ничего равного.

Есть лидеры, есть лидеры второго темпа, есть лидеры третьего темпа, есть молодые, которые играют в четвертом составе, которые тянутся и помогают команде. Но разбрасываться игроками… У Ларионова и с Голдобиным были какие-то терки непонятные.

Здесь вопрос другой. Ты не педагогикой занимайся, ты должен понимать, что работаешь со взрослыми людьми, уже устоявшимися. И если они тебя недопонимают, то разберись с ними один на один, а не устраивай какие-то выволочки перед всей командой.

Естественно, опытный игрок этого терпеть не будет. Не знаю, на каких тонах они разговаривали, возможно, там и другими словесами обменивались.

Мне это непонятно совершенно. Ты берешь игрока, ты должен за него отвечать. Ты его выдернул из другой инфраструктуры. Ты ему дал какие-то обещания, перспективы. И вдруг во всех проблемах команды почему-то виноват этот или тот игрок. А почему не виноваты вы, ребята?

Там у него поменялся, насколько я понял, тренерский штаб уже дважды. Игроков поменяли. Они ранее отказались от многих игроков, которые могли помочь СКА, а он сказал, что «мы сами с усами, все решим».

Ну и решайте тогда, вы по крайней мере не обвиняйте другие команды, которые вас обыгрывают, в том, что они вас обыгрывают.

Это звучит вообще смешно и нелогично. «Мы проиграли команде, которая нас обыграла, которая не умеет играть в хоккей». Ну что за бред какой-то, не пойму вообще! — сказал Владимир Плющев.