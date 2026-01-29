Ричмонд
Бретт Халл: «Гретцки останется величайшим, сколько бы голов Овечкин ни забил. Меня спрашивают: “Смог бы Уэйн забивать так много в сегодняшней НХЛ?”. Вы серьезно?»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бретт Халл считает Уэйна Гретцки величайшим хоккеистом в истории, несмотря на рекорд Александра Овечкина по голам в НХЛ.

Источник: Спортс"

«Меня часто спрашивают: “Смог бы Гретцки забивать так много в сегодняшней НХЛ?” Вы серьезно, народ? Овечкин до сих пор догонял бы его.

Гретцки играл не в хоккей, он пытался перехитрить соперников. Он мог увезти всех на один край площадки, а потом резко изменить направление атаки, и игра перемещалась на другой фланг, где никого не было. Все ждали от него передачу в одну сторону, а он все делал иначе. Просто невероятно.

Уэйн рассказывал, что мог подобрать шайбу у своих ворот, посмотреть вперед, а затем катиться к другим воротам и отдавать передачи в слепую, даже не смотря по сторонам. Понимание игры у него было потрясающим.

Я как-то сказал Уэйну: «Прикинь как бы ты играл, если бы у тебя была нормальная клюшка. Не этот брусок “два по четыре”, которым ты играл, а такая, с нормальным флексом». И он умудрялся ей забивать. Невероятно. Поэтому его и называют величайшим.

И он останется им, сколько бы голов ни забил Овечкин. 2500 очков и 1600 пасов он точно не отдаст. У Уэйна больше ассистов, чем очков у любого другого игрока. Невероятно!" — сказал Бретт Халл в подкасте Ice Guardians Podcast.

«Гретцки останется величайшим, сколько бы ни забил Овечкин». Бретт Халл жжет в своем подкасте.

