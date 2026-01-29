Марченко забил 19-й гол в сезоне в матче с «Филадельфией». У форварда «Коламбуса» 44 очка за 48 игр

На его счету стало 44 (19+25) очка за 48 игр в этом сезоне при полезности «плюс 5».
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:3).
На его счету стало 44 (19+25) очка за 48 игр в этом сезоне при полезности «плюс 5».
В матче с «Флайерс» 25-летний форвард провел на льду 17:47, нанес три броска в створ, допустил одну потерю и совершил один перехват, завершив игру с полезностью «0».