Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.28
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.38
X
4.56
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.39
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

Марченко забил 19-й гол в сезоне в матче с «Филадельфией». У форварда «Коламбуса» 44 очка за 48 игр

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:3).

Источник: Спортс"

На его счету стало 44 (19+25) очка за 48 игр в этом сезоне при полезности «плюс 5».

В матче с «Флайерс» 25-летний форвард провел на льду 17:47, нанес три броска в створ, допустил одну потерю и совершил один перехват, завершив игру с полезностью «0».