Тренер «Барыса» Кравец об Эмиле Галимове: «Надо уметь лучше играть в хоккей, он не попадает в состав. Отправил бы некоторых в “Номад” или куда подальше, но те, кто в запасе&nb

— Большое спасибо болельщикам. Они поддерживали нас до конца. Но в этом матче мы их подвели.
— Почему из состава стал часто выпадать Эмиль Галимов?
— Ну, не часто, он провел последние три матча. Его только сегодня не было. В хоккей ему надо уметь лучше играть. Тогда будет выступать. Не попадает он в состав по своей игре и работе. У него нет травмы.
— В дедлайн к «Барысу» обращались по обмену некоторых игроков, но в клубе говорили, что хотят сохранить команду. В этом было и ваше желание?
— А просто раздавать хоккеистов — кем тогда играть? Это неправильно. Если мы могли бы сделать какие‑то нужные обмены, то да. К сожалению, таких вариантов не было. А просто отдавать игроков… Что мы будем делать потом?
Но теперь все зависит от хоккеистов. Они должны выполнять свою работу до последнего дня, отрабатывая свой контракт. И это не зависит от того, попадаем мы в плей‑офф или нет. Просто выходить и проигрывать — неправильно.
— А почему сам «Барыс» никого не приобрел в дедлайн?
— Догадайтесь сами. Наверное, потому что наши финансовые возможности не такие, как у других команд?
— Какие меры наказания вы будете применять к игрокам, чтобы они вас услышали?
— Я не раз говорил, что некоторых хоккеистов отправил бы в «Номад» или еще куда подальше. Но, к сожалению, нет замены. Те, кто в запасе, хуже тех, кто сейчас в команде. Несмотря на то, что многие игроки основы выступают очень плохо.
— А почему они так выглядят? У них форма плохая или они не подчиняются тренеру?
— Если бы не хватало физических кондиций, мы бы не были на пятом месте по игре в третьих периодах.
В начале сезона очень хорошо выглядели иностранцы. Это все подчеркивали. Мы вместе с вами хлопали в ладоши. Я говорил, что эти люди были набраны за месяц до начала чемпионата. Они в АХЛ играли в третьих‑четвертых звеньях. Они к такой нагрузке не привыкли, и психологически, по мастерству им не хватает возможностей держать свою планку на высоком уровне на протяжении всего сезона. А все остальные наши игроки среднего уровня.
В этом сезоне многие из них добавили, стали играть лучше. Но этого недостаточно. Поэтому нужна замена, чтобы другие люди стучались в дверь, чтобы появлялась талантливая молодежь. Чтобы они понимали: не выполняешь задание — теряешь место в основном составе. А сейчас этого нет. Потому что все остальные хуже них, — сказал Кравец.
