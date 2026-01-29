Тренер «Барыса» Кравец об Эмиле Галимове: «Надо уметь лучше играть в хоккей, он не попадает в состав. Отправил бы некоторых в “Номад” или куда подальше, но те, кто в запасе&nb

В начале сезона очень хорошо выглядели иностранцы. Это все подчеркивали. Мы вместе с вами хлопали в ладоши. Я говорил, что эти люди были набраны за месяц до начала чемпионата. Они в АХЛ играли в третьих‑четвертых звеньях. Они к такой нагрузке не привыкли, и психологически, по мастерству им не хватает возможностей держать свою планку на высоком уровне на протяжении всего сезона. А все остальные наши игроки среднего уровня.