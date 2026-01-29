Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.28
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.38
X
4.56
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.39
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2

Тренер «Барыса» Кравец об Эмиле Галимове: «Надо уметь лучше играть в хоккей, он не попадает в состав. Отправил бы некоторых в “Номад” или куда подальше, но те, кто в запасе&nb

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение команды от «Адмирала» (2:5) в матче FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— Большое спасибо болельщикам. Они поддерживали нас до конца. Но в этом матче мы их подвели.

— Почему из состава стал часто выпадать Эмиль Галимов?

— Ну, не часто, он провел последние три матча. Его только сегодня не было. В хоккей ему надо уметь лучше играть. Тогда будет выступать. Не попадает он в состав по своей игре и работе. У него нет травмы.

— В дедлайн к «Барысу» обращались по обмену некоторых игроков, но в клубе говорили, что хотят сохранить команду. В этом было и ваше желание?

— А просто раздавать хоккеистов — кем тогда играть? Это неправильно. Если мы могли бы сделать какие‑то нужные обмены, то да. К сожалению, таких вариантов не было. А просто отдавать игроков… Что мы будем делать потом?

Но теперь все зависит от хоккеистов. Они должны выполнять свою работу до последнего дня, отрабатывая свой контракт. И это не зависит от того, попадаем мы в плей‑офф или нет. Просто выходить и проигрывать — неправильно.

— А почему сам «Барыс» никого не приобрел в дедлайн?

— Догадайтесь сами. Наверное, потому что наши финансовые возможности не такие, как у других команд?

— Какие меры наказания вы будете применять к игрокам, чтобы они вас услышали?

— Я не раз говорил, что некоторых хоккеистов отправил бы в «Номад» или еще куда подальше. Но, к сожалению, нет замены. Те, кто в запасе, хуже тех, кто сейчас в команде. Несмотря на то, что многие игроки основы выступают очень плохо.

— А почему они так выглядят? У них форма плохая или они не подчиняются тренеру?

— Если бы не хватало физических кондиций, мы бы не были на пятом месте по игре в третьих периодах.

В начале сезона очень хорошо выглядели иностранцы. Это все подчеркивали. Мы вместе с вами хлопали в ладоши. Я говорил, что эти люди были набраны за месяц до начала чемпионата. Они в АХЛ играли в третьих‑четвертых звеньях. Они к такой нагрузке не привыкли, и психологически, по мастерству им не хватает возможностей держать свою планку на высоком уровне на протяжении всего сезона. А все остальные наши игроки среднего уровня.

В этом сезоне многие из них добавили, стали играть лучше. Но этого недостаточно. Поэтому нужна замена, чтобы другие люди стучались в дверь, чтобы появлялась талантливая молодежь. Чтобы они понимали: не выполняешь задание — теряешь место в основном составе. А сейчас этого нет. Потому что все остальные хуже них, — сказал Кравец.

Кравец о 2:5 от «Адмирала»: «Мне стыдно за сегодняшнюю игру больше, чем за любой матч этого сезона. Есть конкретные люди, которые ответственны за это поражение».