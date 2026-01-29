Ротенберг выложил постер с золотом ОИ-2018, анонсируя свой мастер-класс для сборной России U17: «Через специально выстроенные упражнения даем серьезную нагрузку»

Для анонса был использован постер, на котором Ротенберг держит золотую медаль Олимпиады-2018. Он был главой штаба сборной на турнире.
«29 января, в спортивном комплексе “Молодежка” — “Красная Машина. Арена” проведем мастер-класс для сборной России U17.
Подобная работа для нас уже системная: мы проводили такие занятия с U18 и U16, с молодежными командами «Динамо» и «Красная Машина Юниор», с воспитанниками школы, а также в формате мастер-шоу на Кубке Первого канала в Новосибирске.
Через специально выстроенные упражнения даем серьезную нагрузку на выносливость и показатели МПК, развиваем дыхание, координацию и силовую подготовку, учим держать высокий темп без потери качества на протяжении всей игры. Именно эти компоненты позволяют выдерживать тяжелые смены и быть готовыми к требованиям взрослого хоккея.
Сборная России U17 находится на важном переходном этапе от юношеского хоккея к молодежному. Здесь по-другому оценивается физика, скорость принятия решений, ответственность за каждое действие на льду.
Работаем!" — сказано в сообщении Ротенберга.
