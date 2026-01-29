Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.28
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.38
X
4.56
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.39
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2

Ротенберг выложил постер с золотом ОИ-2018, анонсируя свой мастер-класс для сборной России U17: «Через специально выстроенные упражнения даем серьезную нагрузку»

Член совета директоров «Динамо», бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг проведет мастер-класс для хоккеистов сборной России в возрасте до 17 лет.

Источник: Спортс"

Для анонса был использован постер, на котором Ротенберг держит золотую медаль Олимпиады-2018. Он был главой штаба сборной на турнире.

«29 января, в спортивном комплексе “Молодежка” — “Красная Машина. Арена” проведем мастер-класс для сборной России U17.

Подобная работа для нас уже системная: мы проводили такие занятия с U18 и U16, с молодежными командами «Динамо» и «Красная Машина Юниор», с воспитанниками школы, а также в формате мастер-шоу на Кубке Первого канала в Новосибирске.

Через специально выстроенные упражнения даем серьезную нагрузку на выносливость и показатели МПК, развиваем дыхание, координацию и силовую подготовку, учим держать высокий темп без потери качества на протяжении всей игры. Именно эти компоненты позволяют выдерживать тяжелые смены и быть готовыми к требованиям взрослого хоккея.

Сборная России U17 находится на важном переходном этапе от юношеского хоккея к молодежному. Здесь по-другому оценивается физика, скорость принятия решений, ответственность за каждое действие на льду.

Работаем!" — сказано в сообщении Ротенберга.

Фото: t.me/rotenberg81.