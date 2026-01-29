Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.28
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.46
П2
1.71
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.39
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2

«Рейнджерс» получили 3 отложенных штрафа за 40 секунд в матче с «Айлендерс». Ремпе сфолил один раз, Кэррик — дважды

Хоккеисты «Рейнджерс» получили три отложенных штрафа за 40 секунд в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (2:5).

Эпизод произошел в середине второго периода. За 11:03 до окончания отрезка Сэм Кэррик сфолил на Кайле Маклине. Игра продолжилась, так как шайба оставалась у «Айлендерс».

Спустя 20 секунд Кэррик еще раз нарушил правила, толкнув в спину Мэттью Барзэла, а еще через 20 секунд Мэтт Ремпе толкнул Марка Гаткомба на борт. После этого началась стычка и судьи остановили игру.

По итогам эпизода Кэррик получил два малых штрафа, Ремпе — один. «Айлендерс» реализовали численное преимущество и повели 3:1.

Панарин уйдет из «Рейнджерс» только при условии продления контракта с новым клубом (Крис Джонстон).