«Рейнджерс» получили 3 отложенных штрафа за 40 секунд в матче с «Айлендерс». Ремпе сфолил один раз, Кэррик — дважды

Эпизод произошел в середине второго периода. За 11:03 до окончания отрезка Сэм Кэррик сфолил на Кайле Маклине. Игра продолжилась, так как шайба оставалась у «Айлендерс».
Спустя 20 секунд Кэррик еще раз нарушил правила, толкнув в спину Мэттью Барзэла, а еще через 20 секунд Мэтт Ремпе толкнул Марка Гаткомба на борт. После этого началась стычка и судьи остановили игру.
По итогам эпизода Кэррик получил два малых штрафа, Ремпе — один. «Айлендерс» реализовали численное преимущество и повели 3:1.
Панарин уйдет из «Рейнджерс» только при условии продления контракта с новым клубом (Крис Джонстон).