Фетисов о Ларионове в СКА: «Я разговаривал с Игорем — он уверен, что подготовит и настроит команду перед главной частью сезона»

Армейцы проиграли пять матчей подряд в FONBET КХЛ и занимают восьмое место в Западной конференции.
«В этом году четыре именитых клуба находятся на местах с пятого по восьмое в Западной конференции КХЛ — “Динамо”, ЦСКА, “Спартак” и СКА.
Как я понимаю, в СКА идет перестройка команды по ходу этого сезона. Есть определенные риски, но, с другой стороны, СКА находится в зоне плей-офф, и все самое важное начнется с первого раунда Кубка Гагарина.
Я недавно разговаривал с Игорем, он уверен в том, что сумеет и дать шанс молодым ребятам, подготовить и настроить команду перед началом главной части сезона", — сказал Фетисов.
Фетисов о недопуске России на ОИ: «Мировой хоккей многое потерял. У нашей страны наибольшее количество золотых медалей с 1956 года. Сборная украсила бы турнир, он имел бы другой смысл».