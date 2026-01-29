Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.28
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.46
П2
1.71
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.39
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2

Фетисов о Ларионове в СКА: «Я разговаривал с Игорем — он уверен, что подготовит и настроит команду перед главной частью сезона»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что Игорь Ларионов сможет подготовить СКА к плей-офф.

Источник: Спортс"

Армейцы проиграли пять матчей подряд в FONBET КХЛ и занимают восьмое место в Западной конференции.

«В этом году четыре именитых клуба находятся на местах с пятого по восьмое в Западной конференции КХЛ — “Динамо”, ЦСКА, “Спартак” и СКА.

Как я понимаю, в СКА идет перестройка команды по ходу этого сезона. Есть определенные риски, но, с другой стороны, СКА находится в зоне плей-офф, и все самое важное начнется с первого раунда Кубка Гагарина.

Я недавно разговаривал с Игорем, он уверен в том, что сумеет и дать шанс молодым ребятам, подготовить и настроить команду перед началом главной части сезона", — сказал Фетисов.

Фетисов о недопуске России на ОИ: «Мировой хоккей многое потерял. У нашей страны наибольшее количество золотых медалей с 1956 года. Сборная украсила бы турнир, он имел бы другой смысл».