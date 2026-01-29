Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
0
:
Автомобилист
0
Все коэффициенты
П1
3.48
X
4.05
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.46
П2
1.71
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.28
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.36
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

Каменский о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Смотрю его матчи — Саша набрал форму и хорошо играет. Он может все»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» отстает на 20 шайб (996 против 1016). До конца регулярного чемпионата команда проведет еще 28 матчей.

— Справится ли Александр в этом сезоне?

— Будем болеть и надеяться. Саша может все! Я смотрю его матчи, он набрал форму сейчас, хорошо играет, поэтому он сможет, — сказал Каменский.

В текущем сезоне Овечкин набрал 45 (22+23) очка в 54 матчах при полезности «плюс 2».

Бретт Халл: «Гретцки останется величайшим, сколько бы голов Овечкин ни забил. Меня спрашивают: “Смог бы Уэйн забивать так много в сегодняшней НХЛ?”. Вы серьезно?».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше