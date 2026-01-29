Каменский о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф: «Смотрю его матчи — Саша набрал форму и хорошо играет. Он может все»

40-летний капитан «Вашингтона» отстает на 20 шайб (996 против 1016). До конца регулярного чемпионата команда проведет еще 28 матчей.
— Справится ли Александр в этом сезоне?
— Будем болеть и надеяться. Саша может все! Я смотрю его матчи, он набрал форму сейчас, хорошо играет, поэтому он сможет, — сказал Каменский.
В текущем сезоне Овечкин набрал 45 (22+23) очка в 54 матчах при полезности «плюс 2».
Бретт Халл: «Гретцки останется величайшим, сколько бы голов Овечкин ни забил. Меня спрашивают: “Смог бы Уэйн забивать так много в сегодняшней НХЛ?”. Вы серьезно?».
