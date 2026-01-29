Квартальнов о Спунере: «У нас есть ребята с травмами. Поговорим о том, в каком Райан состоянии, будут ли готовы другие. Понятно, что мы как-то будем использовать всех»

Ранее Квартальнов так оценил переход Спунера: «Не знаю, что он будет делать в минском “Динамо”. Еще один романтик присоединился. Нам нужные другие хоккеисты».
Генеральный менеджер клуба Олег Антоненко прокомментировал высказывание тренера следующим образом: «Агентским историям положен конец. Тренер хотел Данилу Квартальнова, но клуб взял Спунера — это эффективнее подписания племянника».
Сегодня минское «Динамо» проиграло «Сибири» со счетом 1:4.
— Ваш гендиректор сказал, что вы знаете, как использовать новичка Райана Спунера. Когда он присоединится к команде? Как его использовать?
— Мы сейчас в поездке, у нас еще один матч. Потом приезжаем домой. У нас есть ребята с травмами.
Поговорим о том, в каком состоянии Спунер, будут ли готовы другие. Понятно, что мы как-то будем использовать всех, — сказал Квартальнов.