Хоккей. НХЛ
30.01
Баффало
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
30.01
Бостон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.50
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
30.01
Каролина
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
30.01
Монреаль
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
30.01
Нью-Джерси
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.20
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
30.01
Питтсбург
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
30.01
Рейнджерс
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
30.01
Тампа-Бэй
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.40
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
30.01
Детройт
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
30.01
Миннесота
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.40
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
30.01
Сент-Луис
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.14
X
4.30
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
30.01
Эдмонтон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.53
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
30.01
Ванкувер
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
30.01
Вегас
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
30.01
Сиэтл
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.51
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Трактор
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Почетный президент ОКР Смирнов об ИИХФ: «Многие ведут себя нормально, а эти выпендриваются. Участие России в ОИ принесло бы огромные деньги. Бобровский, Овечкин — это было бы феноменально»

Почетный президент ОКР, почетный член МОК Виталий Смирнов высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду.

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

"Посмотрите на поведение руководства Международной федерации хоккея (ИИХФ). Многие ведут себя нормально, а эти продолжают выпендриваться.

Очевидно, участие сборной России в Олимпийских играх принесло бы им огромные деньги. Только представьте себе, Сергей Бобровский, Александр Овечкин, другие звезды — это было бы феноменально, там не могут этого не понимать", — сказал Смирнов.

