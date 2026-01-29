Почетный президент ОКР Смирнов об ИИХФ: «Многие ведут себя нормально, а эти выпендриваются. Участие России в ОИ принесло бы огромные деньги. Бобровский, Овечкин — это было бы феноменально»

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.
"Посмотрите на поведение руководства Международной федерации хоккея (ИИХФ). Многие ведут себя нормально, а эти продолжают выпендриваться.
Очевидно, участие сборной России в Олимпийских играх принесло бы им огромные деньги. Только представьте себе, Сергей Бобровский, Александр Овечкин, другие звезды — это было бы феноменально, там не могут этого не понимать", — сказал Смирнов.
