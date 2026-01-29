Цыплаков об обмене в «Нью-Джерси»: «Нужно использовать этот шанс. Начало сезона было трудным. Здесь у меня больше возможностей показать, на что я способен»

Клуб ранее выменял игрока у «Айлендерс». Цыплаков дебютирует за «Девилс» 30 января в игре против «Нэшвилла».
Форвард набрал 2 (1+1) балла в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9».
"Это хорошая возможность для меня. Мне нужно использовать этот шанс.
Начало сезона было для меня трудным, иногда я играл, иногда нет. Если посмотреть на прошлый сезон, я играл хорошо. Здесь у меня больше возможностей показать, на что я способен", — сказал Цыплаков.
27-летний форвард будет играть в одном звене с Нико Хиширом и Арсением Грицюком.
"Надеюсь, мы сможем хорошо играть вместе. Многие ребята (в команде) очень талантливы. Надеюсь, мы сможем хорошо сыграть.
Мне нужно использовать свою физическую силу и навыки у ворот, играть жестко. Делать все, чтобы попасть в плей-офф", — отметил Цыплаков.