Михайлов о 2:1 с «Шанхаем»: «Самоотдача, характер, сердце — главные составляющие победы. Вратарь здорово сыграл»

В четверг в Санкт-Петербурге «Сочи» обыграл китайскую команду со счетом 2:1. В прошлом матче команд 26 января победу в Сочи одержали «Дрэгонс» (6:2).
— Сложная игра. Очень напряженная. В Сочи мы сыграли неуверенно, счет был крупный. Потому соперник понимал, за счет чего может выигрывать. Но поговорили с ребятами. Играли очень самоотверженно.
Были обоюдоострые моменты у обеих команд. Наш вратарь здорово сыграл. Самоотдача, характер, сердце — главные составляющие сегодняшней победы.
— После поражения в Сочи в первую очередь пришлось подкрутить тактику или ментальную составляющую?
— Да нет, тут не тактические моменты. Сезон уже в самом разгаре, регулярный чемпионат близок к окончанию. Все больше в голове, эмоции, чисто психология.
— Как меняется подготовка от того, когда приходится играть два дня подряд?
— Самое важное — восстановление. Силы не безграничны. Но мы в одинаковых условиях с соперником. Мне как хоккеисту нравилось играть два дня подряд. Ты в тонусе. Посмотрим, проанализируем, за счет чего можно было сыграть более надежно. Подберем оптимальный состав — и в бой.
— Как поменялась ситуация Ильи Самсонова?
— Мы на каждого игрока рассчитываем. Паша (Хомченко) набрал хорошую форму, потому сегодня играл он, — сказал Михайлов.
«Сочи» прервал серию из 4 поражений, обыграв «Шанхай» — 2:1. «Дрэгонс» програли 7 из 8 последних матчей.