Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.30
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.53
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.50
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.33
X
4.20
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Трактор
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Михайлов о 2:1 с «Шанхаем»: «Самоотдача, характер, сердце — главные составляющие победы. Вратарь здорово сыграл»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Шанхаем».

Источник: Спортс"

В четверг в Санкт-Петербурге «Сочи» обыграл китайскую команду со счетом 2:1. В прошлом матче команд 26 января победу в Сочи одержали «Дрэгонс» (6:2).

— Сложная игра. Очень напряженная. В Сочи мы сыграли неуверенно, счет был крупный. Потому соперник понимал, за счет чего может выигрывать. Но поговорили с ребятами. Играли очень самоотверженно.

Были обоюдоострые моменты у обеих команд. Наш вратарь здорово сыграл. Самоотдача, характер, сердце — главные составляющие сегодняшней победы.

— После поражения в Сочи в первую очередь пришлось подкрутить тактику или ментальную составляющую?

— Да нет, тут не тактические моменты. Сезон уже в самом разгаре, регулярный чемпионат близок к окончанию. Все больше в голове, эмоции, чисто психология.

— Как меняется подготовка от того, когда приходится играть два дня подряд?

— Самое важное — восстановление. Силы не безграничны. Но мы в одинаковых условиях с соперником. Мне как хоккеисту нравилось играть два дня подряд. Ты в тонусе. Посмотрим, проанализируем, за счет чего можно было сыграть более надежно. Подберем оптимальный состав — и в бой.

— Как поменялась ситуация Ильи Самсонова?

— Мы на каждого игрока рассчитываем. Паша (Хомченко) набрал хорошую форму, потому сегодня играл он, — сказал Михайлов.

«Сочи» прервал серию из 4 поражений, обыграв «Шанхай» — 2:1. «Дрэгонс» програли 7 из 8 последних матчей.