Мы в соцсетях
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.30
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.53
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.50
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.33
X
4.20
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Трактор
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Шелдон Киф: «Стараемся дать Цыплакову действительно хороший шанс. Он крупный парень, его результаты были очень хорошими в прошлом сезоне»

Главный тренер «Нью-Джерси» Шелдон Киф поделился мнением о форварде Максиме Цыплакове.

Клуб ранее выменял игрока у «Айлендерс». Цыплаков набрал 2 (1+1) балла в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9». В прошлом регулярном чемпионате у него было 35 (10+25) баллов в 77 матчах.

Цыплаков дебютирует за «Девилс» 30 января в игре против «Нэшвилла». 27-летний форвард будет играть в одном звене с Нико Хиширом и Арсением Грицюком.

"Мы стараемся дать Цыплакову действительно хороший шанс. Он рад новому старту.

Он крупный парень, он сразу же становится нашим самым крупным нападающим по габаритам. У него есть и набор навыков.

Этот сезон для него сложился не очень удачно. Если посмотреть на его результаты в прошлом сезоне, они были очень хорошими… Мы пытаемся использовать это, чтобы он смог закрепиться и стать игроком для нас", — сказал Киф.