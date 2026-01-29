Шелдон Киф: «Стараемся дать Цыплакову действительно хороший шанс. Он крупный парень, его результаты были очень хорошими в прошлом сезоне»

Клуб ранее выменял игрока у «Айлендерс». Цыплаков набрал 2 (1+1) балла в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9». В прошлом регулярном чемпионате у него было 35 (10+25) баллов в 77 матчах.
Цыплаков дебютирует за «Девилс» 30 января в игре против «Нэшвилла». 27-летний форвард будет играть в одном звене с Нико Хиширом и Арсением Грицюком.
"Мы стараемся дать Цыплакову действительно хороший шанс. Он рад новому старту.
Он крупный парень, он сразу же становится нашим самым крупным нападающим по габаритам. У него есть и набор навыков.
Этот сезон для него сложился не очень удачно. Если посмотреть на его результаты в прошлом сезоне, они были очень хорошими… Мы пытаемся использовать это, чтобы он смог закрепиться и стать игроком для нас", — сказал Киф.