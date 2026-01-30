Тренер «Шанхая» Лав об 1:2 с «Сочи»: «Не совсем были готовы сыграть с самого начала. Получили большое количество удалений. В этом есть и моя вина»

— Неудачное начало матча. Получили большое количество удалений. Четыре из них — неправильная игра клюшкой. После этого игра поменялась. Не совсем были готовы сыграть с самого начала. В этом есть и моя вина как тренера, лидера. Первый период нам не удался. Но после второго гола «Сочи» мы реабилитировались в целом. Большое количество удалений в начале матча стоили нам игры.