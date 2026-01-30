Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
0
:
Сан-Хосе
3
Все коэффициенты
П1
9.00
X
6.50
П2
1.60
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота
2
:
Калгари
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
8.25
П2
26.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сент-Луис
4
:
Флорида
2
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.00
П2
12.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
1
:
Вашингтон
1
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.55
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало
1
:
Лос-Анджелес
3
Все коэффициенты
П1
1.03
X
16.00
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
2
:
Филадельфия
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Каролина
4
:
Юта
3
Все коэффициенты
П1
83.00
X
13.00
П2
1.03
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Джерси
2
:
Нэшвилл
2
Все коэффициенты
П1
12.50
X
1.40
П2
12.50
Хоккей. НХЛ
3-й период
Рейнджерс
2
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
122.00
X
5.80
П2
1.28
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй
1
:
Виннипег
3
Все коэффициенты
П1
1.02
X
17.00
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
7
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Трактор
0
П1
X
П2

Быков о Панарине: «Закулисная игра продолжится, но Артемий останется в “Рейнджерс”

Вячеслав Быков считает, что нападающий Артемий Панарин останется в «Рейнджерс», несмотря на решение тренерского штаба вывести его из состава.

Источник: Спортс"

— Что думаете о решение «Рейнджерс» вывести Панарина из состава?

— НХЛ — совсем другая кухня. Помимо самой игры, там есть закулисные игры, контрактные взаимоотношения между игроками, руководством, агентами. Это своего рода закулисная игра. Каждая сторона хочет получить то, что ей требуется. Скоро сядут за стол и найдут общее решение.

Панарин — тот игрок, который усилит любую команду НХЛ. Он создаст атмосферу и придаст импульс любой команде. Такие игроки на вес золота. Опыт, техника, видение — это первоклассный игрок, другого мнения у меня нет.

Другие команды будут рассматривать, каким образом его использовать. Многое будет зависеть от того, у кого есть свободные места. Мне кажется, что эта закулисная игра продолжится, но Артемий останется в «Рейнджерс», — сказал бывший тренер сборной России.