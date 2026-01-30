Кучеров набрал 1+1 в матче с «Виннипегом», пропустив часть 1-го периода из-за травмы. У него 82 очка в 48 играх — идет 3-м в гонке бомбардиров НХЛ

В первом периоде 32-летний россиянин получил травму верхней части тела (вероятно, ребра) после столкновения с защитником «Джетс» Логаном Стэнли (без нарушения правил). Нападающий ушел в раздевалку, но вернулся в игру с начала второго периода.
На счету Кучерова стало 82 (27+55) очка в 48 играх в текущем сезоне при полезности «+27». Он по-прежнему идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Никита (15:22, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 4 потери.
