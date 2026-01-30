Чинахов забил «Чикаго» с паса Малкина с разворота — 9-й гол в сезоне. У него 6+2 в 14 играх после обмена в «Питтсбург»

На счету 24-летнего россиянина стало 14 (9+5) очков в 43 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.
В 14 матчах после обмена в «Пингвинс» — 8 (6+2) баллов и «+6».
Сегодня Чинахов (15:53 — 4-е время среди форвардов «Питтсбурга», нейтральная полезность) реализовал 1 из 5 бросков в створ. Статистика потерь и перехватов — 1:1.
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше