Чинахов забил «Чикаго» с паса Малкина с разворота — 9-й гол в сезоне. У него 6+2 в 14 играх после обмена в «Питтсбург»

Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил шайбу с паса Евгения Малкина с разворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (6:2).

На счету 24-летнего россиянина стало 14 (9+5) очков в 43 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.

В 14 матчах после обмена в «Пингвинс» — 8 (6+2) баллов и «+6».

Сегодня Чинахов (15:53 — 4-е время среди форвардов «Питтсбурга», нейтральная полезность) реализовал 1 из 5 бросков в створ. Статистика потерь и перехватов — 1:1.

