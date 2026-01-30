Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.13
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.34
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Детройт
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
7
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сочи
2
П1
X
П2

Овечкин сделал 750-й ассист в регулярках НХЛ в матче с «Детройтом». Он делит с Робинсоном 50-е место по числу передач в истории лиги

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3 Б).

На счету 40-летнего россиянина стало 46 (22+24) очков в 55 играх в текущем сезоне при полезности «+2».

За карьеру в рамках регулярок — 1669 (919+750) баллов в 1546 играх.

Овечкин — 51-й игрок в истории лиги, достигший отметки 750 результативных передач. Он делит 50-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги с Ларри Робинсоном (750 в 1384 играх). На 49-м месте идет Даг Уэйт (755 в 1238).

Среди россиян в истории лиги ранее эту отметку пересек только Евгений Малкин («Питтсбург», 860 в 1250, 27-е место в истории).

Сегодня Александр (16:00, «+1») также отметился 4 бросками в створ ворот и 3 силовыми приемами.

