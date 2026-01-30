Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.13
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.34
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Детройт
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
7
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сочи
2
П1
X
П2

Кэйн набрал 1375-е очко в регулярках НХЛ и побил рекорд Модано для уроженцев США

Форвард «Детройта» Патрик Кэйн сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:4 Б).

В текущем сезоне на счету 37-летнего американца 32 (8+24) очка в 40 играх.

За карьеру в рамках регулярок в активе трехкратного обладателя Кубка Стэнли стало 1375 (500+875) балла в 1342 матчах за «Чикаго», «Рейнджерс» и «Ред Уингс».

Кэйн стал лучшим бомбардиром среди уроженцев США в истории лиги, обогнав Майка Модано (1374 очка в 1499 играх за «Миннесоту Норт Старс», «Даллас» и «Детройт», 561+813).

При этом рекорд среди хоккеистов, выступавших на международном уровне исключительно за сборную США, принадлежит Бретту Халлу, родившемуся в канадской провинции Онтарио. Он набрал 1391 (741+650) балл в 1269 играх.