Кэйн набрал 1375-е очко в регулярках НХЛ и побил рекорд Модано для уроженцев США

В текущем сезоне на счету 37-летнего американца 32 (8+24) очка в 40 играх.
За карьеру в рамках регулярок в активе трехкратного обладателя Кубка Стэнли стало 1375 (500+875) балла в 1342 матчах за «Чикаго», «Рейнджерс» и «Ред Уингс».
Кэйн стал лучшим бомбардиром среди уроженцев США в истории лиги, обогнав Майка Модано (1374 очка в 1499 играх за «Миннесоту Норт Старс», «Даллас» и «Детройт», 561+813).
При этом рекорд среди хоккеистов, выступавших на международном уровне исключительно за сборную США, принадлежит Бретту Халлу, родившемуся в канадской провинции Онтарио. Он набрал 1391 (741+650) балл в 1269 играх.