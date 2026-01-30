Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.13
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.34
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Детройт
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
7
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сочи
2
П1
X
П2

Капризов набрал 1+1 в матче с «Калгари». У него 66 очков в 55 играх в сезоне — идет на 7-м месте в гонке бомбардиров НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поразил пустые ворота и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:1).

На счету 28-летнего россиянина стало 66 (27+39) очков в 55 играх в текущем сезоне. Он идет на 7-м месте в гонке бомбардиров лиги.

При этом в последних 7 матчах в активе нападающего 14 (4+10) баллов.

Сегодня Кирилл (19:27, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ. Статистика потерь и перехватов — 1:1.

