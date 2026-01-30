Капризов набрал 1+1 в матче с «Калгари». У него 66 очков в 55 играх в сезоне — идет на 7-м месте в гонке бомбардиров НХЛ

На счету 28-летнего россиянина стало 66 (27+39) очков в 55 играх в текущем сезоне. Он идет на 7-м месте в гонке бомбардиров лиги.
При этом в последних 7 матчах в активе нападающего 14 (4+10) баллов.
Сегодня Кирилл (19:27, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ. Статистика потерь и перехватов — 1:1.
