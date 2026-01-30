Овечкин догнал Гретцки по очкам за один клуб — у них по 1669. Лемье набрал 1723 балла за «Питтсбург», рекорд у Хоу — 1809 за «Детройт»

Российский хоккеист набрал 1669 очко за «Кэпиталс» и повторил результат Уэйна Гретцки по очкам за один клуб. Канадец набрал столько же баллов в составе «Эдмонтона».
Больше результативных действий за одну команду имеют Марио Лемье (1723 очка, «Питтсбург»), Сидни Кросби (1744 очка, «Питтсбург»), Стив Айзерман (1755 очков, «Детройт»), Горди Хоу (1809 очков, «Детройт»).
