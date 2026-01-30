Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
2
:
Северсталь
2
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.55
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
перерыв
Шанхай Дрэгонс
5
:
Сочи
1
Все коэффициенты
П1
X
15.00
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
3
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
81.00
Хоккей. НХЛ
31.01
Чикаго
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
3.04
X
4.30
П2
2.06
Хоккей. КХЛ
31.01
Адмирал
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.51
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
1
П1
X
П2

Агент Овечкина о перерыве на ОИ: «Сначала у Александра будет отдых, потом тренировки»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина, расказал о планах капитана «Вашингтона» на перерыв во время Олимпийских игр-2026.

Источник: Спортс"

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Олимпийский хоккейный турнир, в котором примут участие игроки НХЛ, стартует 11 февраля. Сборная России не примет участия в Олимпиаде.

"Сначала у Александра будет отдых, потом тренировки.

Где Александр будет находиться? Не раскрываем, извините", — сказал Чистяков.

