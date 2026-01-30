Агент Овечкина о перерыве на ОИ: «Сначала у Александра будет отдых, потом тренировки»

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Олимпийский хоккейный турнир, в котором примут участие игроки НХЛ, стартует 11 февраля. Сборная России не примет участия в Олимпиаде.
"Сначала у Александра будет отдых, потом тренировки.
Где Александр будет находиться? Не раскрываем, извините", — сказал Чистяков.
