Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
0
:
Трактор
2
Все коэффициенты
П1
12.75
X
7.10
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.50
П2
5.00
Хоккей. НХЛ
20:30
Филадельфия
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.10
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
23:30
Питтсбург
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.40
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
01.02
Калгари
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
01.02
Флорида
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
01.02
Вашингтон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.30
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
2
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Коламбус
4
П1
X
П2

Ротенберг о 7-летнем сыне Овечкина: «Будет честью поработать с Сергеем и развивать его. Мы играли в одном звене — он забросил шайбу с моей передачи»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что хотел бы еще раз сыграть в хоккей со старшим сыном Александра Овечкина.

Семилетний Сергей Овечкин выходил на лед в гала-матче Кубка Овечкина среди детских команд в Подмосковье.

"Дай бог, что еще будет такая возможность поиграть с Сергеем. Но я уверен, что и Александр еще будет играть в хоккей — он физически готов на 100%.

Мы сможем тренироваться, и для меня будет честью поработать с Сергеем и развивать его. Мы уже это делаем в рамках Кубка Овечкина. Мы с ним играли в одном звене, и Сергей с моей передачи забросил шайбу, когда хорошо открылся.

Александр хочет, чтобы его дети играли в хоккей, потому что это правильно, это здоровый образ жизни", — сказал Ротенберг.

Овечкин встретился с Леброном после матча НБА между «Вашингтоном» и «Лейкерс». Они обменялись формой и сделали совместное фото с сыновьями хоккеиста.

