Ротенберг о 7-летнем сыне Овечкина: «Будет честью поработать с Сергеем и развивать его. Мы играли в одном звене — он забросил шайбу с моей передачи»

Семилетний Сергей Овечкин выходил на лед в гала-матче Кубка Овечкина среди детских команд в Подмосковье.
"Дай бог, что еще будет такая возможность поиграть с Сергеем. Но я уверен, что и Александр еще будет играть в хоккей — он физически готов на 100%.
Мы сможем тренироваться, и для меня будет честью поработать с Сергеем и развивать его. Мы уже это делаем в рамках Кубка Овечкина. Мы с ним играли в одном звене, и Сергей с моей передачи забросил шайбу, когда хорошо открылся.
Александр хочет, чтобы его дети играли в хоккей, потому что это правильно, это здоровый образ жизни", — сказал Ротенберг.
Овечкин встретился с Леброном после матча НБА между «Вашингтоном» и «Лейкерс». Они обменялись формой и сделали совместное фото с сыновьями хоккеиста.