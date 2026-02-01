Ничушкин набрал 31-е очко в сезоне. У форварда «Колорадо» передача и «плюс 3» за 22:57 против «Детройта»

Форвард сделал передачу в матче против «Детройта» (5:0).
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин набрал 31-е очко в этом регулярном чемпионате НХЛ.
Форвард сделал передачу в матче против «Детройта» (5:0).
Он провел на льду 22:57 (полезность «плюс 3»), нанес 1 бросок в створ ворот, допустил 3 потери и совершил 1 перехват.
