Морозов о матчах в Шанхае: «Значимый шаг по возвращению КХЛ в Китай. Вынесенные игры служат инструментом продвижения лиги, демонстрируют высокий уровень российского хоккея»

Лига ранее объявила, что «Шанхай», временно базирующийся в Санкт-Петербурге, проведет два матча Фонбет чемпионата КХЛ в Китае — против «Сибири» (5 марта) и «Барыса» (7 марта).
"Проведение матчей KHL World Games в Шанхае — это значимый шаг по возвращению лиги в Китай. Вынесенные игры служат инструментом продвижения КХЛ за рубежом, демонстрируют высокий уровень российского хоккея и способствуют развитию диалога и культурного обмена через спорт.
Нет сомнений, что матчи в Шанхае пройдут на высоком организационном уровне и станут ярким событием для китайских зрителей. Ждем всех на трибунах!" — сказал Морозов.
«Шанхай» сыграет в Китае на 18-тысячной арене — 5 и 7 марта с «Сибирью» и «Барысом». Фигуристка Валиева выступит в предматчевом шоу.