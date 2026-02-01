Малкин сделал передачу в игре с «Рейнджерс», набрав очки в 5-м матче подряд

Форвард сделал передачу в игре против «Рейнджерс» (5:1, 3-й период), продлив свою результативную серию до 5 матчей.
Всего на его счету теперь 42 (13+29) балла в 38 играх сезона.
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше