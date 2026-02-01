Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон
0
:
Каролина
3
Все коэффициенты
П1
29.00
X
13.25
П2
1.19
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
2
:
Сан-Хосе
2
Все коэффициенты
П1
3.07
X
2.60
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида
1
:
Виннипег
1
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.65
П2
15.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
5
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Трактор
3
П1
X
П2

Малкин сделал передачу в игре с «Рейнджерс», набрав очки в 5-м матче подряд

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 42-е очко в сезоне.

Форвард сделал передачу в игре против «Рейнджерс» (5:1, 3-й период), продлив свою результативную серию до 5 матчей.

Всего на его счету теперь 42 (13+29) балла в 38 играх сезона.

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше