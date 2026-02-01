Овечкин остался без очков в матче с «Каролиной». У него 3 броска в створ за 18:25

Сегодня 40-летний россиянин (18:25, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ ворот и еще 3 раза не попал в него.
В текущем сезоне у лучшего снайпера в истории регулярок лиги 46 (22+24) очков в 56 играх при полезности «+2».
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше