Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
0
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.61
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
2
:
Миннесота
2
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.05
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
1
:
Даллас
3
Все коэффициенты
П1
27.00
X
7.42
П2
1.15
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
8.50
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.20
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
2
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Рейнджерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Овечкин остался без очков в матче с «Каролиной». У него 3 броска в створ за 18:25

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 ОТ).

Сегодня 40-летний россиянин (18:25, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ ворот и еще 3 раза не попал в него.

В текущем сезоне у лучшего снайпера в истории регулярок лиги 46 (22+24) очков в 56 играх при полезности «+2».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше