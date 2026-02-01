Ричмонд
перерыв
Вегас
0
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.61
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
2
:
Миннесота
2
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.05
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
1
:
Даллас
3
Все коэффициенты
П1
27.00
X
7.42
П2
1.15
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
8.50
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.20
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
2
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Рейнджерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Бобровский обогнал Гашека и вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу матчей с 90%+ сэйвов (470). Он отразил 19 из 21 броска «Виннипега»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский обошел Доминика Гашека по числу матчей с 90% или более сэйвов в регулярных чемпионатах НХЛ.

37-летний россиянин отразил 19 из 21 броска в матче с «Виннипегом» (1:2, 90,5%). Матч с 90%+ сэйвов стал для него первым с 15 декабря прошлого года.

Теперь у него 470 таких игр из 791 всего в рамках регулярок.

Бобровский вошел в топ-10 по их числу в истории НХЛ, обогнав Доминика Гашека (469 из 735).

Выше идут Мартин Бродер (741 из 1266), Роберто Луонго (653 из 1044), Марк-Андре Флери (595 из 1051), Патрик Руа (593 из 1029), Хенрик Лундквист (рекорд для вратарей из Европы — 560 из 887), Эд Белфор (524 из 963), Тони Эспозито (496 из 886), Кертис Джозеф (495 из 943) и Райан Миллер (475 из 796).

Среди действующих вратарей в топ-5 также входят Джонатан Куик («Рейнджерс», 457 из 823), Семен Варламов («Айлендерс», 377 из 621), Коннор Хеллибак («Виннипег», 365 из 602) и Андрей Василевский («Тампа», 347 из 574).

В текущем сезоне Бобровский провел 37 матчей — 20 побед, 87,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,05.