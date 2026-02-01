Бобровский обогнал Гашека и вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу матчей с 90%+ сэйвов (470). Он отразил 19 из 21 броска «Виннипега»

37-летний россиянин отразил 19 из 21 броска в матче с «Виннипегом» (1:2, 90,5%). Матч с 90%+ сэйвов стал для него первым с 15 декабря прошлого года.
Теперь у него 470 таких игр из 791 всего в рамках регулярок.
Бобровский вошел в топ-10 по их числу в истории НХЛ, обогнав Доминика Гашека (469 из 735).
Выше идут Мартин Бродер (741 из 1266), Роберто Луонго (653 из 1044), Марк-Андре Флери (595 из 1051), Патрик Руа (593 из 1029), Хенрик Лундквист (рекорд для вратарей из Европы — 560 из 887), Эд Белфор (524 из 963), Тони Эспозито (496 из 886), Кертис Джозеф (495 из 943) и Райан Миллер (475 из 796).
Среди действующих вратарей в топ-5 также входят Джонатан Куик («Рейнджерс», 457 из 823), Семен Варламов («Айлендерс», 377 из 621), Коннор Хеллибак («Виннипег», 365 из 602) и Андрей Василевский («Тампа», 347 из 574).
В текущем сезоне Бобровский провел 37 матчей — 20 побед, 87,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,05.