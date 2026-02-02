Ричмонд
Поляков о поражении СКА в дерби с ЦСКА: «Точка отсчета, с которой начнем все с чистого листа. Тамбиев отвечает за игру в большинстве, насколько знаю»

Нападающий СКА Матвей Поляков высказался о поражении от ЦСКА (2:3 Б) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— СКА обновил клубный антирекорд по количеству поражений подряд — семь. Как можете это прокомментировать?

— Бывает. Идем дальше. Этот антирекорд не волнует ни меня, ни команду. Сейчас мы сосредоточены на поиске своей игры: работаем над деталями, в которых можем стать сильнее, и стараемся каждый день прогрессировать, чтобы выкладываться на все сто процентов.

— В сравнении с игрой против «Спартака» прогресс очевиден. За счет чего удалось прибавить и дотянуть до буллитов?

— Главное — мы прибавили в плотности и стали выигрывать больше единоборств. Старались играть без прокатов и дисциплинированно выводить шайбу из зоны. Эти базовые вещи и помогли нам сегодня показать более качественный хоккей.

— Как команда справляется с текущим кризисом? Какое настроение у ребят?

— Мы все готовы бороться до конца. Я вижу боевой настрой у каждого игрока. Сегодняшний матч — это точка отсчета, с которой мы начнем все с чистого листа. Мы используем весь накопленный опыт, проанализируем ошибки и сохраним позитивные моменты, чтобы двигаться дальше.

— Последние два выездных матча с командой провел Леонид Тамбиев. По имеющейся информации, он курирует работу нападающих. Леонид Григорьевич часто следит за игрой с трибуны, делая заметки — делился ли он этими наблюдениями с вами по ходу матчей?

— Насколько я знаю, он также отвечает за игру в большинстве. Действительно, после каждого периода Леонид Григорьевич заходил в раздевалку и вносил тактические коррективы. Он указывал на слабые места в защите соперника и объяснял, как нам эффективнее вскрывать их оборону, — сказал Поляков.

Ларионов о Тамбиеве в штабе СКА: «Он знает, как строить оборонные редуты. Мы знаем, как атаковать. Надеюсь, получится неплохая связка».