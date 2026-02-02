Ричмонд
Ожиганов после 1:4 от «Авангарда»: «Игрокам “Динамо” не стыдно в глаза смотреть. Сегодня мы бились. За один день мы ничего не исправим»

Капитан «Динамо» Игорь Ожиганов после поражения от «Авангарда» (1:4) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ заявил, что игрокам бело-голубых не стыдно, так как они вышли на игру заряженными и бились с соперником.

"Я сейчас сказал в раздевалке, и мне не стыдно это повторить. Понятно, что болельщики не захотят, наверное, услышать… Но сегодня не стыдно смотреть друг другу в глаза.

За один день, за одну ночь мы не исправим ничего. Но как сегодня вышли ребята заряженные и бились, тут не стыдно друг другу в глаза посмотреть", — сказал Ожиганов.

Ожиганов о кричалке «Не позорьте имя “Динамо” на матче с “Авангардом”: “Я встречался с болельщиками. Объяснил, что после паузы будет другая команда — правильная”.

Зинченко подрался с Блажиевским в матче «Динамо» и «Авангарда». Оба получили по 5 минут штрафа, перед дракой Артем силовым приемом отправил на лед Римашевского.