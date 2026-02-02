Баширов о селекции: «Влияние ЦСКА на “Салават” преувеличено. У нас уважительные отношения. Не было ни одного звонка, который шел против наших интересов»

— Моя любимая шутка: сейчас ЦСКА заберет Жаровского, Ремпала — и «Салават» ничего не сможет сделать. Были реальные попытки?
— Нет. Не знаю, говорил ли это раньше, но влияние ЦСКА на «Салават Юлаев» сильно преувеличено.
— У вас один спонсор — отсюда разговоры.
— Это уже высокая политика. Могу сказать одно: сегодня все стороны разобрались в отношениях. Ни одного звонка, который шел бы против наших интересов, не было.
— Но вам могли и не звонить напрямую.
— Как оказалось, и само наличие таких звонков преувеличено. Строить работу исходя из ожидания давления — неправильная политика. Руководство республики это понимает.
Раньше ситуация была неоднозначной, но выводы сделаны. Сейчас с ЦСКА нормальные, уважительные, партнерские отношения. Никаких поручений нам не поступало, — сказал Баширов.