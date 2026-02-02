Василевский подрался со Свайменом в матче «Тампы» и «Бостона» на открытом воздухе. Это вторая драка вратарей в НХЛ за две недели

Это произошло в середине второго периода.
Никита Кучеров нанес бросок по воротам «Брюинс», Сваймен поймал шайбу, форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл на пятаке попытался добить ее в ворота, после чего вратарь «мишек» ударил соперника, из-за чего началась стычка.
На это среагировал Василевский, который выкатился в середину площадки, Сваймен принял вызов. После обмена ударами россиянин повалил соперника на лед.
Это вторая драка вратарей в НХЛ за две недели после того, как 20 января в матче «Флориды» и «Сан-Хосе» подрались Сергей Бобровский и Алекс Неделькович.
