2-й период
Анахайм
1
:
Вегас
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.10
П2
4.10
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.70
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.15
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.10
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Тампа-Бэй
6
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
3
:
СКА
2
П1
X
П2

Василевский подрался со Свайменом в матче «Тампы» и «Бостона» на открытом воздухе. Это вторая драка вратарей в НХЛ за две недели

Вратари Андрей Василевский и Джереми Сваймен подрались в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой» и «Бостоном» (4:5, второй перерыв) на открытом воздухе.

Источник: Спортс"

Это произошло в середине второго периода.

Никита Кучеров нанес бросок по воротам «Брюинс», Сваймен поймал шайбу, форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл на пятаке попытался добить ее в ворота, после чего вратарь «мишек» ударил соперника, из-за чего началась стычка.

На это среагировал Василевский, который выкатился в середину площадки, Сваймен принял вызов. После обмена ударами россиянин повалил соперника на лед.

Это вторая драка вратарей в НХЛ за две недели после того, как 20 января в матче «Флориды» и «Сан-Хосе» подрались Сергей Бобровский и Алекс Неделькович.

