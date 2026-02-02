Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
1
:
Вегас
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.10
П2
4.10
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.70
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.15
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.10
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
3
:
СКА
2
П1
X
П2

«Тампа» победила «Бостон» (6:5 Б) в матче Stadium Series, отыгравшись с 1:5. Это рекордный камбэк в истории клуба и матчей НХЛ на открытом воздухе

«Тампа» победила «Бостон» (6:5 Б) в матче Stadium Series в Тампе.

К 31-й минуте встречи «Лайтнинг» уступали со счетом 1:5, но затем забросили 4 шайбы подряд и одержали победу в серии буллитов.

В овертайм игру перевел форвард Никита Кучеров на 52-й минуте, а автором победной попытки в серии бросков стал форвард Джейк Генцел.

Победный камбэк с отыгрышем дефицита в 4 шайбы стал рекордным как в истории «молний», так и в истории матчей НХЛ на открытом воздухе.

