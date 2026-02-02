«Тампа» победила «Бостон» (6:5 Б) в матче Stadium Series, отыгравшись с 1:5. Это рекордный камбэк в истории клуба и матчей НХЛ на открытом воздухе

К 31-й минуте встречи «Лайтнинг» уступали со счетом 1:5, но затем забросили 4 шайбы подряд и одержали победу в серии буллитов.
В овертайм игру перевел форвард Никита Кучеров на 52-й минуте, а автором победной попытки в серии бросков стал форвард Джейк Генцел.
Победный камбэк с отыгрышем дефицита в 4 шайбы стал рекордным как в истории «молний», так и в истории матчей НХЛ на открытом воздухе.
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше